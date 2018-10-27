البحوث الإسلامية توضح موقف رجل توفي ولم يدفع زكاة المال طيلة حياته

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "والدى توفى ولم يدفع زكاة المال طيلة حياته.. هل يجوز للورثة دفع الزكاة بعد وفاته؟





ردت اللجنة: إذا توفى الرجل وكانت عليه زكاة واجبة لم يخرجها، فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا عنه الزكاة قدر استطاعتهم في تقديرها.. فدين الله يسدد قبل أن توزع التركة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".



