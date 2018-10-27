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ديني

البحوث الإسلامية توضح موقف رجل توفي ولم يدفع زكاة المال طيلة حياته

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "والدى توفى ولم يدفع زكاة المال طيلة حياته.. هل يجوز للورثة دفع الزكاة بعد وفاته؟

ردت اللجنة: إذا توفى الرجل وكانت عليه زكاة واجبة لم يخرجها، فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا عنه الزكاة قدر استطاعتهم في تقديرها.. فدين الله يسدد قبل أن توزع التركة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".

وكانت نادية عمارة الداعية الإسلامية قالت: لو تطوع أهل الميت بالصدقة أو القرآن على روح المتوفى، فهذا باب مفتوح ومن مظاهر رحمة الخالق بالخلق.
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