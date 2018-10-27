فوز المقاصة والأهلى والمقاولون وهزيمة بيراميدز وتعادل الزمالك مواليد 1997

انتزع المقاولون العرب الفوز فى الدقائق الأخيرة من مباراته امام بيراميدز بالملعب الفرعى بالجبل الأخضر ضمن الجولة السابعة لبطولة الجمهورية مواليد 1997 بعدما كادت المباراة تنتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق إلا أن شباب المقاولون أحرزوا الهدف الثالث فى الدقائق الاخيرة.
فاز الاتحاد على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف لهدف بملعب جامعة الإسكندرية وتمكن المقاصة من الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد.
وأسفرت باقى النتائج عن تعادل بتروجت مع الداخلية بهدفين لكل فريق وتعادل سموحة مع الزمالك بهدف كما تعادل إنبى مع المصرى سلبيا وفاز الأهلي على الجونة بهدف بملعب مدينة نصر كما فاز الطلائع على الاسماعيلى بثلاثية نظيفة وتأجل لقاء النجوم مع دجلة لوفاة الكابتن سعيد فتحى المدير الإدارى لفريق النجوم اثر حادث سيارة.