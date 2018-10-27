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أخبار البلد

تكريم محلب وعدد من أبطال حرب أكتوبر بنقابة المهندسين..صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
محمود محسن
كرم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة استرداد اراضى الدولة خلال احتفال المهندسين المصريين بذكرى نصر أكتوبر.

كما تم تكريم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة وتكريم المهندس للراحل عثمان أحمد عثمان نقيب المهندسين الأسبق وهو من أسس شركة المقاولون العرب أكبر شركة إنشاءات وتسلم الجائزة عنه نجله أحمد عثمان أحمد عثمان وتكريم شركة المقاولون العرب وهي الشركة التى تم إنشاؤها في عام 1955.

وتم كذلك تكريم الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتسلم الجائزة اللواء محمود حجازى وهى الشركة التى ساهمت في بناء قواعد الصواريخ المضادة للطائرات خلال حرب أكتوبر واستشهد العديد من رجالها.

كما تم تكريم عدد من الضباط والعسكريين وهم: اللواء باقي زكي يوسف الذى حطم أسطورة خط بارليف واللواء أركان حرب مجدي فؤاد محمد صادق نجح في إسقاط 12 طائرة إسرائيلية وقت الحرب واللواء كامل الدين حجاب رئيس مهندسين الجيش الثاني الميداني وقت الحرب واللواء طيار أحمد كمال المنصوري وهو الطيار الذى حير إسرائيل وأطلقت عليه"الطيار المجنون واللواء عبد الرحمن مصطفى تجهيز سرب مقاتلات ميج 21.

تم تكريم اللواء وصفي عبدالله عطية مباشر واللواء محمد عادل عفيفي محمد قائد كتيبة من الجيش الثالث الميداني واللواء عادل ابراهيم علي حجاب وكان قائد كتيبة 16 مهندس عسكرى واللواء أركان حرب مصطفى على حسن الجمال واللواء علي مهنا جاد الكريم رئيس قاعدة بني سويف الجوية وقت الحرب واللواء أركان حرب عادل فؤاد قنديل واللواء أركان حرب ماهر منير محمد حبيب رئيس مهندسين عسكريبن واللواء مهندس استشارة أحمد طاحون ولواء أركان حرب اسماعيل حسن اسماعيل ولواء أركان حرب ابراهيم عبد الفتاح السيد ولواء أركان حرب حسن اسماعيل شحاته ولواء أركان حرب محمد محسن عبده زهران ولواء أركان حرب محمد مجدي القبيلة واللواء شافعي عبد الحي ولواء طارق طلعت الدكروري لواء حسين مسعود وزير الطيران المدني الاسبق لواء عادل عزيز متياس قائد سرية راداراتةسلاح دفاع جوة برتبة رائد قائد سرية برمائي.
تكريم محلب وعدد من أبطال حرب أكتوبر بنقابة المهندسين..صور
تكريم محلب وعدد من أبطال حرب أكتوبر بنقابة المهندسين..صور
تكريم محلب وعدد من أبطال حرب أكتوبر بنقابة المهندسين..صور
تكريم محلب وعدد من أبطال حرب أكتوبر بنقابة المهندسين..صور
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