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برلمان

النائب أحمد زيدان: الشعب المصري بطل الفترة الماضية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
أسامة علي
قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن المرحلة الصعبة فى إعادة بناء وتأهيل الدولة المصرية قد مضت وكان الشعب المصرى بطلها بجدارة لما قدّمه من تضحيات من أجل الدولة.

وأوضح "زيدان" خلال كلمته فى الذكرى الـ 45 لانتصار اكتوبر الذى ينظمها حزب حماة الوطن مساء اليوم، أنه اختار حزب حماة الوطن للانضمام إليه لأنه يسعى إلى احترام المواطن وخدمته بكل قوة، وسعى الحزب الدائم للحفاظ على مؤسسات وأركان الدولة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جني الثمار ولكن على الشعب المصرى الثبات فى دعمه للدولة وقيادتها السياسية وإيمانه بمؤسساتها.

وأوضح "زيدان" إلى أنه تم تنظيم المؤتمر اليوم ليس للاحتفال بنصر أكتوبر فقط وإنما أيضًا لجمع القيادات العسكرية التى شاركت فى انتصار أكتوبر 73 مع المواطنين مباشرة، مؤكدا أن الجميع أدى دوره بإخلاص ووطنية فى المراحل الصعبة التى مرت بها الدولة.   

وأكد "زيدان" لأهالى دائرته بمنطقة "الساحل" أنه حصل على موافقة من الجهات المختصة بشأن مطالب أهالى الدائرة بإعادة تطوير السجل المدنى بفكتوريا، مؤكدا أنه يسعى أيضا إلى الحصول على موافقة بإنشاء سجل مدنى آخر بالمنطقة.


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