دعاء استفتاح الصلاة .. فيديو

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من سنن الصّلاة دعاء الاستفتاح، و ليس هناك نصًّا محدّدًا ينبغي الالتزام به في ذلك الدعاء، و قد وردت العديد من الأحاديث والأدعية في شأن ما يقال في استفتاح الصلاة .



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن من ضمن أدعية الاستفتاح " سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعال جدك ولا إله غيره، مشيرا إلى أن هناك أدعية أخرى لكن هذا أسهل .



