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توك شو

جنات تبكي على الهواء

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
جنات
جنات
حسام الحارتي
دخلت المطربة جنات في نوبة بكاء شديدة أثناء غنائها "مابلاش" لمحمد حماقي أثناء استضافته بأحد البرامج التلفزيونية .

وعن سبب بكائها قالت جنات خلال لقائها على قناة "mbc مصر": "مش بستحمل الأغنية دي علشان بتوجعني جدًا".

وأوضحت إنها إذا دخلت مجال التمثيل يمكنها تقديم فيلم واحد فقط في حياتها، لأنها مطربة بالأساس وضروري أن تغنى حتى إذا لم تتكسب ماديًا من الغناء.
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