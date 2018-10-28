جدل حول مصير مالك نادي ليستر سيتي

تحطمت مروحية مالك مدينة ليستر بعدما أصبحت كرة من اللهب في موقف للسيارات خارج ملعب النادي حيث غادرت الملعب بعد مباراة في الدوري الممتاز. ولا تزال هناك حالة من الجدل حول ما إذا كان قد توفى أم لا، حيث تضاربت الأخبار حول هذا الأمر.



فبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مصدر مقرب من العائلة إن الملياردير التايلاندي، فيكاي سريفادادرابابا، كان على متن الطائرة حين سقطت.



في حين قالت وكالة "رويترز" البريطانية إنه لايزال من غير الواضح إذا كان الملياردير توفى أم لا. كما أنه من غير المعروف عدد من كانوا على متنها.



فيما أعلنت صحيفة "صن" البريطانية، وقناة "سكاي نيوز" البريطانيتين، وفاة فيكاي إثر تواجده بالطائرة الخاصة به.



ولم يصدر أي تصريح رسمي عن النادي سوى قول متحدث باسم النادي "نساعد شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع الحادث كبير في استاد كينج باور.سيصدر النادي بيانًا أكثر تفصيلًا بمجرد وجود معلومات إضافية".