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ثقافة

تسجيل دخول.. انطلاقة جديدة لمسرح الهناجر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
طارق موسى
يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم العرض المسرحى "تسجيل دخول" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

قال الفنان هانى عفيفى مخرج العرض، إن المسرحية مدتها ساعة وربع وهى دعوة للتواصل الحقيقى بين الأفراد، وضرورة إيجاد نوع من التوازن بين التواصل عبر الإنترنت والتواصل الحقيقي على أرض الواقع، الذى يخلق نوع من الحوار بين الأفراد يساهم بشكل كبير فى تبادل الأفكار التى تدفع إلى الإبتكار والإبداع وتنمية روح الإنتماء . 

المسرحية تقدم فى الثامنة والنصف مساء، يوميا عدا الاثنين من كل أسبوع، وهى إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز، وترصد بشكل ساخر وأسلوب جديد الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلات الشباب مع القضايا المختلفة على العالم الإفتراضي.

"تسجيل دخول" فكرة وإخراج : هاني عفيفي، كتابة: إسماعيل إبراهيم وفادي سمير، تمثيل وارتجالات " أحمد السلكاوي ، شادي الدالي ، عمرو جمال ، محمد الشافعي ، منة حمدي ، ندى نادر ، هبة الكومي ، مع أوسكار نجدي"، ديكور : مي كمال، أزياء : مروة عودة، موسيقى : محمد صلاح، مادة فيلمية:أحمد روبي، إضاءة : هاني عفيفي ومحمد عبد المحسن، مخرج مساعد : فتحي إسماعيل ويسرا أشرف وياسمين أبو عرب .
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