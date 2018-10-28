دعم وتطوير كامل لمحطة حاويات دمياط

صرح اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط،انه في إطار التنسيق المستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وطبقا لخطة تطوير المحطة للوصول إلى النسبة المستهدفة في الحصة التسويقية بين موانئ المتوسط، تقوم حاليا الشركة بمشروع طموح لتدعيم وتعميق الأرصفة الخاصة بها بغرض الوصول إلى غاطس 17 م، مما يتيح لها استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بدأت 10 أكتوبر الجاري ومن المخطط أن تستغرق 22 شهرا.



وأكد على أن هيئة ميناء دمياط، تقدم الدعم الكامل وجميع التسهيلات للشركة خلال تنفيذها للمشروع والذي بدأ في مرحلته الأولى بالقيام بأعمال التعميق والتدعيم برصيفي (3، 4) وبأطوال حوالي 378 م، بينما يسير العمل بانتظام علي رصيفي (1، 2) وبأطوال حوالي 700 م وتتم عملية تداول الحاويات عليهما بصورة طبيعية، كما أتاحت الهيئة للشركة استغلال رصيفي (5، 6) كأرصفة بديلة، وذلك لضمان عدم تأثر عمليات التداول والتي تسير بالفعل بمعدلاتها الطبيعية من تاريخ بدء المشروع 10 /10 /2018 حتى الوقت الحالي.



كما تتزامن الأعمال التي تقوم بها الشركة مع خطة الهيئة وتعميق القناة الملاحية وحوض الدوران للوصول إلى غاطس متوافق مع الغاطس المستهدف لأرصفة محطة الحاويات وإضافة إلى المشروعات المستقبلية بالميناء، مما يعزز القدرة التنافسية للمحطة، حيث ستكون جاهزة لاستقبال سفن الحاويات العملاقة وهو الأمر الذي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى المحافظة على التعاقدات الحالية مع الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة بالإضافة إلى جذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.