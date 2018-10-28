ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلى يجبر المسابقات على تعديل مواعيد 3 مباريات فى الدورى

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:30 م
الاهلى والترجى
الاهلى والترجى
يسرى غازى
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين، عن إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الدورى الممتاز المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

واضطرت لجنة المسابقات فى الجبلاية إلى إجراء تعديلات فى مواعيد لقاءات المسابقة المحلية نظرا لخوض النادى الأهلى مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الثامنة مساءا.

وقررت اللجنة تقديم موعد مباراة الجونة وإنبي 90 دقيقة ليقام فى الثالثة والنصف عصرًا بدلا من الخامسة مساءا والإنتاج الحربى وسموحة فى الخامسة والنصف مساء بدلا من الخامسة وبيراميدز مع الاتحاد السكندرى فى الثانية والنصف عصرا بدلا من الثامنة مساء.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق ناري من إعلامية حول أزمة البطاطس

فيديوجراف.. سممته وأغرقته وأحرقته.. زوجة تتفنن في قتل زوجها

رويترز: مالك ليستر سيتي وابنته ضمن 5 أشخاص على متن الطائرة المحطمة

نانسى عجرم: حامل في الشهر السادس.. وسعيدة بلقب أم البنات.. فيديو

الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه حتى انتهاء مسيرته بدوري أبطال أفريقيا

%77 من القراء يؤيدون تمكين المالك من فسخ التعاقد فى قانون الإيجار القديم

برلمانى: الدستورية العليا أمهلت المجلس حتى يوليو 2019 لتعديل الإيجار القديم

في ذكرى وفاة ملحم بركات.. مي حريري: اعتنق الإسلام ليتزوج مني

رئيس السكة الحديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن قطار العاصمة الإدارية.. فيديو

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

الأوليمبية ترسل لائحة الأهلي لوزارة الشباب للنشر في الجريدة الرسمية

9 أعمال تحفظك من الشيطان أثناء النوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم مسجد المارداني بالدرب الأحمر.. صور

فيديو

حسنين توفيق: العلاقات المصرية - الألمانية تطورت بشكل ملحوظ منذ 4 سنوات.. فيديو
رئيس السكة الحديد يكشف في حوار لـ صدى البلد تفاصيل مشروع الربط بين مصر والسودان وقطار العاصمة الإدارية..ويؤكد:قريبا دخول النقل متعدد الوسائط في مصر..ولا زيادة في أسعار التذاكر إلا في هذه الحالة..فيديو
فيديوجراف.. سممته وأغرقته وأحرقته.. زوجة تتفنن في قتل زوجها
مشادة بين المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم وبرلماني
مصلحة الضرائب: 2020 عام السداد الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟