الأهلى يجبر المسابقات على تعديل مواعيد 3 مباريات فى الدورى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين، عن إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الدورى الممتاز المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.



واضطرت لجنة المسابقات فى الجبلاية إلى إجراء تعديلات فى مواعيد لقاءات المسابقة المحلية نظرا لخوض النادى الأهلى مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الثامنة مساءا.



وقررت اللجنة تقديم موعد مباراة الجونة وإنبي 90 دقيقة ليقام فى الثالثة والنصف عصرًا بدلا من الخامسة مساءا والإنتاج الحربى وسموحة فى الخامسة والنصف مساء بدلا من الخامسة وبيراميدز مع الاتحاد السكندرى فى الثانية والنصف عصرا بدلا من الثامنة مساء.