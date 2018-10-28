حملات لرفع كفاءة الطرق وتكثيف أعمال النظافة بمراكز المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، المخلفات بقرية القيس وطريق السلام بالمدينة، وذلك في إطار تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتشكيل حملات للتدخل السريع لرفع كفاءة الطرق في جميع القرى والشوارع الرئيسية على مستوى مراكز المحافظة.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز إن الوحدة المحلية تواصل جهودها ضمن حملات رفع كفاءة الطرق والتي تستمر على مدار الأسبوع وتجوب جميع قرى المركز بالإضافة إلى مواصلة حملات النظافة بشكل دوري لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.





