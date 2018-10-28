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شاهد .. لحظة دفاع زرافة عن وليدها المصاب بجروح خطيرة من ضباع جائعة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهر فيديو مثير لحظة دفاع زرافة عن وليدها المصاب بجروح خطيرة من ضباع جائعة في جنوب افريقيا يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الشخص الذي التقط هذا الفيديو يقود السيارة بمفرده في حديقة كروجر الوطنية عندما رصد "الزرافة الصغيرة الأكثر روعة" مع أمها.

لم يمض وقت طويل قبل أن تدرك الزرافة أن وليدها في خطر وأنه يعاني من إصابة قد تتسبب في مصرعه.

وقال المصور ان " ذكر الزرافة الصغير كان يعرج بشدة وصدمت عندما رأيت الجزء السفلي من ساقه اليسرى مكسورة."

"يظهر الفيديو ضبعًا واحدًا يختبر الموقف بينما يركض نحو ذكر الزرافة الصغير، و في نفس الوقت ، كانت الأم متواجدة بمكان قريب.

وأضاف الشخص أنه بعد أن أصبح الجو محتدمًا ، تركت الأم صغارها في الظل وذهبت لتطعم نفسها على بعد حوالي 50 مترًا من صغيرها.

"وبشكل مفاجئ ، جاء ضبعان يركضان بسرعة عالية من وراء شجيرة نحو الزراف الصغير، لتشعر الزرافة بالرعب وتمكنت من الركض بأقدمها الثلاثة بعد ان كسرت قدمها الرابعة، وفي الوقت نفسه ، عادت الزرافة الأم لحماية طفلها في زمن قياسي ، و اختارت الضباع الاكثر بطئًا لتهاجمها بعنف لحماية وليدلها.

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