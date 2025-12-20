التموين تقرر إغلاق أحد مصانع تعبئة البوتاجاز لارتكابه مخالفات

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ قرار بالوقف المؤقت لنشاط لأحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز عقب التحقق من وجود محاضر رسمية محررة من الجهات الرقابية المختصة بوجود مخالفات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

جاء قرار الوزير في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منسوبة لعدد من العاملين بأحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز (مصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات السائلة – جازفيل) بمنطقة ابو رواش محافظة الجيزة، التي تضمنت مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بنقص أوزان بعض الأسطوانات، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعاملت مع تلك الوقائع بكل جدية منذ اللحظة الأولى لرصدها.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم في الوقت ذاته التوجيه باتخاذ إجراء عاجل لإسناد الحصص المقررة للمصنع الموقوف إلى مصانع تعبئة الغاز المملوكة لشركة الغازات البترولية (بتروجاس)، بما يضمن انتظام عملية تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز وعدم تأثر احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو المال العام، وأن أجهزة الرقابة مستمرة في أداء دورها بكل حزم، مع تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية المشاركة المجتمعية للمواطنين و التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال القنوات الرسمية، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط وضمان وصول الدعم لمستحقيه.