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محافظات

منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:38 م
منتدى السياحة البيئية
منتدى السياحة البيئية
شمس يونس
واصل أعضاء المنتدى البيئى التاسع للسياحة والبيئة والتراثية بالأقصر فعالياته لليوم الثانى بتنظيم ثلاث ورش عمل وزيارة عدد من المواقع الأثرية.

وقال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة فى تصريح لـ"صدى البلد" إنه تم اليوم تنظيم ثلاث ورش عن البطالة بحضور اعضاء المنتدى وتم مناقشة أهم أسباب البطالة ومشاكلها، كما تم مناقشة أهم الأسباب التى تؤدى الى تلوث البيئة ومدى تأثيرها على المعالم الأثرية.

وأضاف أنه تم أيضا عمل دورة تدريبية عن تمكين الشباب والذى قام بها معهد التخطيط العربي بدولة الكويت بمشاركة 40 شاب وفتاة من مختلف الوطن العربي داخل مكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر.

وأوضح أن اهم المواقع السياحية التي تم عرضها كنموذج لتعرضها للتغيرات المناخية وخطر البيئة كانت محافظة الأقصر، حيث إنها تتعرض لخطر المياه الجوفية أسفل جميع معابدها وتثير تغيرات المناخ على هذه الآثار.

وأشار إلى أن أعضاء المنتدى اليوم زاروا معبد الأقصر والصوت والضوء بمعبد الكرنك وسوف يزورون غدا معبد حبشتسوت ومعبد هابو ووادى الملوك ثم ينقل المنتدى بعد غدا الى محافظة اسوان ويقوم بزيارة متحف النوبة ومتحف النيل وجزيرة فيلة والسد العالى والقرية النوبية.
 
وكانت محافظة الأقصر استضافت أمس السبت فعاليات المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية والتراثية والذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة  لمدة 3 ايام.

ويشارك في المنتدى 250 شابا وفتاة من مصر وعدد من الدول  العربية والإفريقية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأمانة العامة بجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” ، وبرعاية محافظ الأقصر ومشاركة وزارات السياحة والآثار وبحضور شباب الجامعات المصرية والعربية وخبراء المنظمات والهيئات العربية والإقليمية المعنية والمجلس العربي للمياه.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة أن المنتدى يأتي في توقيت مهم جدا خاصة مع اهتمام مصر بفرص الاستثمار البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي واحتفال العالم بمرور 25 عام على توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي، كما تأتي فكرة المنتدي مواكبة مع تنظيم مصر لأكبر مؤتمر للتنوع البيولوجي يتم في الشرق الاوسط وافريقيا منتصف شهر نوفمبر القادم والذي سيولي السياحة البيئية اهتماما خاصا.
منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور
منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور
منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور
منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور
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