منتدى السياحة البيئية يواصل فعالياته لليوم الثانى بالأقصر .. صور

واصل أعضاء المنتدى البيئى التاسع للسياحة والبيئة والتراثية بالأقصر فعالياته لليوم الثانى بتنظيم ثلاث ورش عمل وزيارة عدد من المواقع الأثرية.





وقال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة فى تصريح لـ"صدى البلد" إنه تم اليوم تنظيم ثلاث ورش عن البطالة بحضور اعضاء المنتدى وتم مناقشة أهم أسباب البطالة ومشاكلها، كما تم مناقشة أهم الأسباب التى تؤدى الى تلوث البيئة ومدى تأثيرها على المعالم الأثرية.





وأضاف أنه تم أيضا عمل دورة تدريبية عن تمكين الشباب والذى قام بها معهد التخطيط العربي بدولة الكويت بمشاركة 40 شاب وفتاة من مختلف الوطن العربي داخل مكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر.





وأوضح أن اهم المواقع السياحية التي تم عرضها كنموذج لتعرضها للتغيرات المناخية وخطر البيئة كانت محافظة الأقصر، حيث إنها تتعرض لخطر المياه الجوفية أسفل جميع معابدها وتثير تغيرات المناخ على هذه الآثار .





وأشار إلى أن أعضاء المنتدى اليوم زاروا معبد الأقصر والصوت والضوء بمعبد الكرنك وسوف يزورون غدا معبد حبشتسوت ومعبد هابو ووادى الملوك ثم ينقل المنتدى بعد غدا الى محافظة اسوان ويقوم بزيارة متحف النوبة ومتحف النيل وجزيرة فيلة والسد العالى والقرية النوبية.

وكانت محافظة الأقصر استضافت أمس السبت فعاليات المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية والتراثية والذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة لمدة 3 ايام.





ويشارك في المنتدى 250 شابا وفتاة من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأمانة العامة بجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” ، وبرعاية محافظ الأقصر ومشاركة وزارات السياحة والآثار وبحضور شباب الجامعات المصرية والعربية وخبراء المنظمات والهيئات العربية والإقليمية المعنية والمجلس العربي للمياه.



