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رياضة

يد الزمالك يتفوق على الأهلي في نهائي إفريقيا في الشوط الأول 13-11

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
ريهام بكير
أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الشوط الأول في نهائي إفريقيا متفوقًا على الأهلي بفارق هدفين، حيث انتهت النتيجة في الـ30 دقيقة الأولى بـ13-11.

وتعد مواجهة الأهلى والزمالك فى كرة اليد واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان ووجود كتيبة من أفضل اللاعبين على المستوى القاري.

ويمتلك الفريقان تاريخًا عريقًا في القارة السمراء، وتعد هذه المواجهة هي الرابعة من نوعها التي تجمعهما معًا في نهائي البطولات الإفريقية المختلفة.

وتعد أول مواجهة بين الغريمين في نهائي مسابقة أفريقية عام 1985، في بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، والتي أقيمت في بورسعيد، وانتهت لصالح الأبيض.

وعلى مدار 27 عامًا، لم يتقابل الناديان في نهائي أي بطولة أفريقية، حتى جاء الموعد في 2012، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما أقيمت بالمغرب، والتي تغلب فيها الأهلى بنتيجة 21-17.

ولعب القطبان للمرة الثالثة في بطولة السوبر الأفريقي بالنسخة الماضية، والتي أقيمت في أبريل الماضي، على الصالة المغطاة لستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 21-20.

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