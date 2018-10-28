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التعليم: رصدنا مراكز دروس خصوصية غير مرخصة ومعلمين غير مقيدين بالوزارة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بحملة لرصد مراكز الدروس الخصوصية علي كافة أنحاء الجمهورية بناء علي تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح صابر خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية دي ام سي، أن الوزارة بدأت أولي حملاتها اليوم في شرق القاهرة بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة بالتنسيق مع محافظة القاهرة ورؤساء الأحياء، مضيفا أنهم واجهوا مشاكل في دخول مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلي أنهم قاموا برصد بعض المراكز غير المرخصة، مؤكدا وجود بعض المدرسين داخل مراكز الدروس الخصوصية غير مقيدين بالوزارة.
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