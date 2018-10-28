الأهلي والوصل الإماراتي.. تراجع أحمر في الـ 30 دقيقة الأولى

انتهت أحداث 30 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب في كأس زايد للأندية أبطال العرب.



بدأ اللقاء بثورة أهلاوية واختبارات عديدة لحارس مرمى فريق الوصل الإماراتي، وصل الأهلي إلى منطقة جزائه أكثر من مرة ولكن دون أهداف.



وفي الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، انتفض الوصل ومر بالكرة جناح الفريق من الجهة اليسرى، ومررها ببراعة لمهاجم الفريق "كايو" ولكن أنقذها بإمتياز "محمد الشناوي" حارس مرمى الأهلي.



ومن هجمة رائعة للوصل في الدقيقة 14، من المثلث المرعب في هجوم الفريق، ولكن لم يستطع "كايو" مهاجم الفريق الإماراتي هز الشباك بعد تسديدة طائشة على مرمى الشناوي.



ركنية للوصل الإماراتي في الدقيقة 20، مرت بسلام على مرمى الأهلي وارتد نجوم المارد الأحمر ببراعة الى مرمى الوصل من هجمة منظمة بدأها عاشور من منتصف الملعب.



حكم المباراة يمنع الأهلي من تسجيل هدف في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة أحمد حمودي لـ صلاح محسن، ولكن يستوقفها حكم المباراة بداعي الخطأ "لمسة يد" على صلاح محسن.



خطورة على الأهلي في الدقيقة 24، تمريرة رائعة من خلف المدافعين كادت أن تتسبب في هدف رائع لصالح الوصل الإماراتي لولا تدخل أحمد علاء مدافع الأهلي، ولكن بخطأ، وتسبب في ركلة حرة مباشرة من مكان خطر لصالح الفريق الإماراتي مرت بسلام.



وتلقى خلال هذه الهجمة أحمد علاء الإنذار الأول، ومن بعده استقبل حسام عاشور لاعب وسط الاهلي الكارت الأصفر الثاني للمارد الأحمر، في الدقيقة 29.



دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:"



محمد الشناوي؛ ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، عمرو السولية، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، حسام عاشور، ميدو جابر؛ صلاح محسن.



وضم تشكيل الوصل كلا من :-



حراسة المرمى : يوسف الزعابي



خط الدفاع : سالم العزيزى ووحيد إسماعيل واوباموك وعبد الله خميس



خط الوسط :ليما وعلي سالمين وخميس إسماعيل و حميد عباس



خط الهجوم : فابيو وكايو



