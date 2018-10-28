ياسمين الخطيب تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة التويتة الأزمة

أصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب بيانا تكشف فيه عن حالة اللغط التى أثيرت على مدار اليوم بسبب تعليقها عن ذكرى رحيل الكاتب الكبير عباس العقاد والذى منحته لقب عميد الأدب العربى بالخطأ.



وقالت ياسمين الخطيب فى بيانها : "بيان بشأن التويتة التى قرر المصريون انها اهم ما حدث اليوم.. ألغيت تعاقدى مع الشركة المسئولة عن ادارة صفحات فيسبوك وتويتر وانستجرام الخاصة بى وبصدد اتخاذ إجراء قانوني ضدها ابحثه حاليا مع المحامى الخاص طارق العوضى".



وأضافت ياسمين : "وقد اتخذت قرارى تحت ضغط من الأصدقاء الذين يرون فيه ردا محرجا لهؤلاء الذين يسبوننى منذ الصباح".



وأشارت ياسمين قائلة : "الحقيقة اننى كتبت من فترة على فيسبوك الالشة الخاصة بشارع عباس العقاد لكنه نقلها على تويتر بعدما منحها لقب عميد الأدب العربى الذى لقب به الدكتور طه حسين".