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رياضة

تصريح مثير من كارتيرون بعد تعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي في كأس زايد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه غير راضٍ عن أداء الفريق في مباراة الوصل الإماراتي، اليوم.

وتعادل الأهلي 2—2 أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وأضاف أن الفريق قدّم أداءً جيدًا في الشوط الأول، ونجح في إحراز هدف، ولكن الثقة الزائدة تسربت إلى اللاعبين الذين أهدروا العديد من الفرص التي كانت كافية لنجاحنا في حسم المباراة إلى صالحنا، وهو الأمر الذي منح المنافس فرصة التسجيل والتعادل ثم تسجيل هدف التقدم، ما دفعنا للدخول في منطقة صعبة من المباراة حتى نجحنا في التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وبالطبع، هي نتيجة غير مُرْضية بالنسبة لنا، لكن التأهل لدور الثمانية في كأس زايد ما يزال قائمًا وبقوة في لقاء العودة بالإمارات، الشهر المقبل.

وأشار كارتيرون، إلى أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفريق في الشوط الثاني، وكلها أمور قادت في النهاية إلى خروج اللقاء بهذه النتيجة.

وأضاف أن الدفع بعدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم يأتي لقناعته بصعوبة إبعاد اللاعبين الأساسيين عن “فورمة” المباريات، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الفنية ما يمنحه القدرة على اختيار التشكيل الأمثل.

وأوضح أن اللاعبين كانوا مشغولين ذهنيًا أيضًا بمباراة النهائي أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه أمر طبيعي خاصة وأن هذه المباراة تبقي الحدث الأهم بالنسبة لنا ولجماهير الأهلي.

وتابع: شريف إكرامي حارس كبير، وليس مسئولا عن هدفي اليوم. الأخطاء لم تكن فردية، ولكن في النهاية هي أخطاء جماعية يحاسب عليها الفريق بشكل عام”.

وذكر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف مباراة الترجي بعد التعادل اليوم، خاصة وأن تركيزهم في الأساسي في المباراة النهائية.

وأشار أن محمد الشناوي لم يَشْكُ من أي إصابة قبل المباراة، ومن ثم تم الدفع به، مؤكدًا أن الدفع به كان أمرًا مهمًا على المستوى الفني من أجل تجهيزه أيضًا لمباراة الترجي التونسي
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