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حوادث

الساعة بـ 700 جنيه.. ساقطتان تستقطبان الشباب لممارسة الرذيلة في الجيزة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مباحث مكافحة الآداب بالجيزة عن نشاط ساقطتين تستقطبان راغبي المتعة الحرام من أمام كافيهات الشيخ زايد. 

قاد العميد طارق حمزة مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حملة أمنية ضخمة استهدفت مناطق الشيخ زايد لضبط المخالفات الخاصة بممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور. 

ونجحت القوات برئاسة العقيد محمد حسن وكيل ادارة مكافحة جرائم الآداب الجيزة والمقدم احمد صقر الضابط بالإدارة في القاء القبض على فتاتين أثناء استدراجهما عدد من الشباب من امام الكافيهات المشهورة، بغرض ممارسة الرذيلة في السيارة مقابل 700 جنيه في الساعة. 

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المحضر المحرر بالواقعة، للنيابة العامة للتحقيق فيما تواصل القوات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث حملاتها علي المناطق التي تنتشر بها تلك الفتيات.
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