الساعة بـ 700 جنيه.. ساقطتان تستقطبان الشباب لممارسة الرذيلة في الجيزة

كشفت مباحث مكافحة الآداب بالجيزة عن نشاط ساقطتين تستقطبان راغبي المتعة الحرام من أمام كافيهات الشيخ زايد.





قاد العميد طارق حمزة مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حملة أمنية ضخمة استهدفت مناطق الشيخ زايد لضبط المخالفات الخاصة بممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.





ونجحت القوات برئاسة العقيد محمد حسن وكيل ادارة مكافحة جرائم الآداب الجيزة والمقدم احمد صقر الضابط بالإدارة في القاء القبض على فتاتين أثناء استدراجهما عدد من الشباب من امام الكافيهات المشهورة، بغرض ممارسة الرذيلة في السيارة مقابل 700 جنيه في الساعة.



