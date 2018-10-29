السفارة المصرية في بنجلاديش تروج للسياحة الوافدة

نظم وليد أحمد شمس سفير مصر في بنجلاديش، حفل استقبال بمقر دار السكن، وذلك للإعلان عن انطلاق حملة لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر بعنوان "مصر الأنيقة" بحضور مدير شركة جوبدجو السياحية (إحدى أكبر شركات السياحة بمنطقة جنوب شرق آسيا)، ومدير خطوط طيران الخليج بدكا، وبعض ممثلي الشركات البنجالية، وعددًا من رجال الأعمال البنجاليين والصحفيين.



قال السفير شمس، إن الحملة تستهدف الترويج للسياحة إلى مصر وسط قطاع كبير من البنجاليين، والذين يعرفون الكثير عن مصر من خلال دراساتهم في المدارس والجامعات البنجالية، فضلًا عن الترويج للأماكن غير التقليدية في مصر وعلى رأسها الأماكن السياحية في جنوب سيناء، وواحة سيوة، والإسكندرية، بالإضافة إلى إمكانية زيارة الأماكن ذات التراث الإسلامي والقبطي، موجهًا الشكر لكل القائمين على هذه المبادرة، ومؤكدًا استعداد السفارة لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.



وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وبنجلاديش في ظل ما يربط البلدين من علاقات طيبة وروابط تاريخية مشتركة، معربًا عن تمنياته أن تكون تلك المبادرة بمثابة خطوة أولى لتشجيع شركات السياحة الكبرى ببنجلاديش على اتخاذ خطوات مماثلة من شأنها زيادة السياح البنجال المسافرين إلى مصر.