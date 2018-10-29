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أخبار العالم

مصر تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدعم الصومال

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ
شارك السفير هاني محمد بسيوني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الإفريقي، ممثلا عن وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدعم الصومال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم في عضويتها 16 دولة إسلامية، وعقدت بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

ذكرت الخارجية الأحد أن حسن على خيري رئيس وزراء الصومال، افتتح الاجتماع ووصفه بالتاريخي وأنه يمثل شهادة نصر لعقده في الصومال للمرة الأولى، ما يبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي بأن الصومال تشهد الآن مسيرتها نحو تحقيق السلام واستقرار الأوضاع الأمنية.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس محمد عبد الله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بدعم الصومال، وذلك في أول لقاء مع الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدًا أن مصر هي الشريك الرئيسي والأول للصومال سواء على المستوى العربي أو الإفريقي.

كما أشاد بالمواقف التاريخية لمصر تجاه الصومال على مر التاريخ، وخاصة دعم عملية السلام والاستقرار في بلاده خلال العشرين عاما الماضية.
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