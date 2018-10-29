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عصام هلال يكشف تفاصيل مبادرة إحنا معاك لبيع البطاطس بـ 5 جنيهات للكيلو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:16 ص
منافذ حزب مستقبل
منافذ حزب مستقبل وطن لبيع البطاطس بأسعار مخفضة
حمزة شعيب
كشف المستشار عصام هلال عفيفي، أمين حزب مستقبل وطن، تفاصيل مبادرة "معاك في المرة قبل الحلوة" لبيع البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو، موضحًا أنها تأتي في إطار حملة "إحنا معاك" في جميع محافظات مصر.

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أنهم وجدوا ثلاجات بها بطاطس بأسعار مخفضة تصل إلى 6 و7 جنيهات، متابعًا: "شاركنا لحل جزء من الأزمة".

وأشار إلى أن رجال أعمال الحزب يقوموا بعمل مشاركة مجتمعية لمساعدة غير القادر، عن طريق شراء السلعة وبيعها بأسعار مخفضة، معقبًا: "دورنا لم يقتصر على العمل السياسي فقط بل يمتد للمشاركة المجتمعية".

وأردف قائلًا: "إحنا مش بنقلد الإخوان ولا بنلعب دورهم؛ لأننا مش بنساوم المواطن على تقديم الخدمة"، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن أصبح الحزب الأقوى والأكثر انتشارًا على الساحة السياسية.
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