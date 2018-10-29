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أخبار العالم

شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
أحمد شريف
نشرت صحيفة ميرور البريطانية الصور الاولى ، من حادث الطائرة الاندونيسية من طراز بوينج 737 التي راح ضحيتها 189 شخصا التي غرقت بعد تحطمها في البحر قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

وأفادت الصحيفة، أن رجال الإنقاذ عثرت على بعض ممتلكات الضحايا ، بما في ذلك الهواتف وبطاقات الهوية ، في المياه.

وأكد مسؤولون في وقت سابق ، أن طائرة تحمل على متنها 189 شخصا على الأقل تحطمت في بحر جاوه، في إندونيسيا بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، إن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شهد سقوط الطائرة.

واوضح مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن الحطام الذي يعتقد أنه من الطائرة بما في ذلك مقاعد الطائرات عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية.

وقال محمد سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ أنه عثر على حطام بالقرب من المكان الذي فقدت طائرة ليون اير الاتصال به مع مسؤولي الحركة الجوية على الأرض.



شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية
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