الإماراتيون يحتفلون بـ #خليفه_سات..ومغردون: أبناء زايد في الفضاء

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الاثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.



ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.



دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى عدد من الدول العربية هاشتاج #خليفه_سات احتفالا بدولة الإمارات، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "يحمل القمر الصناعي #خليفة_سات اسمًا غاليًا على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة #الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي".



وغرد اخر "#بمجهود_الشباب الإماراتي، وبكل #فخر ... #خليفة_سات يحلّق في الفضاء" وأبناء زايد فى الفضاء.



واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.