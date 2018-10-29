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أخبار العالم

الإماراتيون يحتفلون بـ #خليفه_سات..ومغردون: أبناء زايد في الفضاء

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
منار نور
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الاثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى عدد من الدول العربية هاشتاج #خليفه_سات احتفالا بدولة الإمارات، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "يحمل القمر الصناعي #خليفة_سات اسمًا غاليًا على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة #الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي".

وغرد اخر "#بمجهود_الشباب الإماراتي، وبكل #فخر ... #خليفة_سات يحلّق في الفضاء" وأبناء زايد فى الفضاء.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.
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