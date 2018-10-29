الإماراتيون يحتفلون بـ #خليفه_سات..ومغردون: أبناء زايد في الفضاء

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الاثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.
ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.
دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى عدد من الدول العربية هاشتاج #خليفه_سات احتفالا بدولة الإمارات، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "يحمل القمر الصناعي #خليفة_سات اسمًا غاليًا على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة #الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي".
وغرد اخر "#بمجهود_الشباب الإماراتي، وبكل #فخر ... #خليفة_سات يحلّق في الفضاء" وأبناء زايد فى الفضاء.
واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.
ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.
دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى عدد من الدول العربية هاشتاج #خليفه_سات احتفالا بدولة الإمارات، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "يحمل القمر الصناعي #خليفة_سات اسمًا غاليًا على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة #الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي".
وغرد اخر "#بمجهود_الشباب الإماراتي، وبكل #فخر ... #خليفة_سات يحلّق في الفضاء" وأبناء زايد فى الفضاء.
واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.