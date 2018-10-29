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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء..فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
أفاد أحمد عبد العال، رئيسة هيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة الصغرى على مستوى كافة المحافظات بدأت في الإنخفاض الملحوظ.

وأشار "عبد العال" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الاثنين، إلى أن الأجواء خريفية معتدلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه.

وتابع "عبد العال" أنه خلال الأيام المقبلة لا يوجد نشاط في حركة الرياح، كما تقل إحتمالية سقوط الأمطار.
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