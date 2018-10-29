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أخبار البلد

وزير الطيران يتوجه إلى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات منتدى شباب العالم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، الي مدينة شرم الشيخ، الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم والمقرر عقده أوائل شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يشهد مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الإثنين، حالة من النشاط مع بدء استقبال المشاركين فى منتدى شباب العالم، حيث تنطلق فعاليات النسخة الثانية للمنتدى من مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.
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