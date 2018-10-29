رئيس الوزراء يتفقد مدرسة المتفوقين بالشرقية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي أقيمت على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وتكلفت ٥٧ مليون جنيه، و تضم ١٨فصلًا دراسيًا ومعامل دراسية للمواد العلمية واللغات، وفندقًا لإقامة الطلاب والطالبات يضم ١٠٦غرف، كما تضم ٧ صالات للمذاكرة ومكتبة وملعبين.



وتهدف المدرسة استقبال الطلاب المتفوقين علميا في مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية .



رافق مدبولي في جولته التفقدية وزراء "الصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتضامن والتموين ، ود. ممدوح غراب محافظ الشرقية.

