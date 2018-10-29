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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة المتفوقين بالشرقية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي أقيمت على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وتكلفت ٥٧ مليون جنيه، و تضم ١٨فصلًا دراسيًا ومعامل دراسية للمواد العلمية واللغات، وفندقًا لإقامة الطلاب والطالبات يضم ١٠٦غرف، كما تضم ٧ صالات للمذاكرة ومكتبة وملعبين.

وتهدف المدرسة استقبال الطلاب المتفوقين علميا في مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية .

رافق مدبولي في جولته التفقدية وزراء "الصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتضامن والتموين ، ود. ممدوح غراب محافظ الشرقية.
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