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رياضة

نجيب يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد نجيب، مدافع الفريق سيبدأ في المشاركة تدريجيا في التدريبات الكرة اليوم.

وأوضح طبيب الفريق أن نجيب أدى خلال الفترة الماضية جانبا من التدريبات المكثفة، وسيستمر فيها على مدار الأيام المقبلة.

وأكد أن اللاعب سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية؛ حتى تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويذكر أن نجيب كان قد أجرى منظار لإزالة غضروف الركبة قبل أن ينتهي من برنامجه التأهيلي مؤخرا.

ويخوض الفريق مران خفيف مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعه المقبل في ذهاب نهائي دورى ابطال أفريقيا التي ستقام باستاد الجيش المصري في برج العرب.

وكان الجهاز الفني قد رفض منح لاعبيه راحه سلبية بعد التعادل الإيجابي مع الوصل الإماراتي 2-2 في ذهاب دور الـــ16 لكأس زايد للاندية أبطال العرب.
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