ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو حشيش بالقناطر الخيرية

تمكن ضباط مباحث مركز القناطر من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا بضبط "هاني ع م" و"محمد ر ف" عاطلين خلال ترددهما بمنطقة كفر سليم مركز القناطر وبحوزتهما سلاح نارى فرد روسي محلى الصنع و5 طلقات من ذات العيار كمية من الحشيش المخدر تزن (كيلوجرام) ومبلغ 550 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والسلاح الأبيض للاستخدام في المواد المخدرة المضبوطه والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائهما.

