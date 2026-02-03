القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

أكدت القناة 12 الإسرائيلية وفق مصادر لها أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصل إلى إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، فإنه بوصول ويتكوف ستبدأ اجتماعات متوالية سيقابل فيها مسئولي الاحتلال بما فيهم رئيس وزراء الاحتلال المتهم بارتكاب إبادة جماعية في غزة نتنياهو وقادة أمنيين وعسكريين.

وسيجري الحديث عن إيران وغزة وموضوعات أخرى.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول إقليمي لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفاً أنه تم توجيه الدعوة أيضاً إلى مجموعة من القوى الإقليمية.

قال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض الدول المدعوة إلى المحادثات على مستوى وزراء الخارجية تشمل مصر وباكستان،والمملكة العربية السعودية، وقطر، ، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن شكل الاجتماعات لا يزال غير واضح، لكن "الاجتماع الرئيسي" سيعقد يوم الجمعة، وأنه من المهم بدء الحوار بين الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد.

وزارة الخارجية القطرية

في غضون ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، بوجود تعاون إقليمي وجهود متواصلة تهدف إلى ضمان خفض التصعيد فيما يتعلق بإيران.

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد التقى يوم السبت، في طهران، مع المسؤول الأمني ​​الإيراني البارز علي لاريجاني، واستعرضا الجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في المنطقة.