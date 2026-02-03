قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أخبار العالم

القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

محمد على

أكدت القناة 12 الإسرائيلية وفق مصادر لها أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصل إلى إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، فإنه بوصول ويتكوف ستبدأ اجتماعات متوالية سيقابل فيها مسئولي الاحتلال بما فيهم رئيس وزراء الاحتلال المتهم بارتكاب إبادة جماعية في غزة نتنياهو وقادة أمنيين وعسكريين.

وسيجري الحديث عن إيران وغزة وموضوعات أخرى.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول إقليمي لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفاً أنه تم توجيه الدعوة أيضاً إلى مجموعة من القوى الإقليمية.

قال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض الدول المدعوة إلى المحادثات على مستوى وزراء الخارجية تشمل مصر وباكستان،والمملكة العربية السعودية، وقطر، ، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن شكل الاجتماعات لا يزال غير واضح، لكن "الاجتماع الرئيسي" سيعقد يوم الجمعة، وأنه من المهم بدء الحوار بين الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد.

وزارة الخارجية القطرية

في غضون ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، بوجود تعاون إقليمي وجهود متواصلة تهدف إلى ضمان خفض التصعيد فيما يتعلق بإيران. 

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد التقى يوم السبت، في طهران، مع المسؤول الأمني ​​الإيراني البارز علي لاريجاني، واستعرضا الجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

جولة موسعة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجنحة المؤسسات القومية في معرض الكتاب

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة.. الرابط والشروط

وزارة البيئة تنظم جلسة نقاشية حول أولويات مصر الحضرية واستجابات المدن لتغير المناخ

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

