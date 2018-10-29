محافظة أسيوط تتسلم 21 مفرمة مخلفات زراعية من وزارة البيئة

استلمت محافظة أسيوط أمس 21 مفرمة جديدة مهداة من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية "سفير القصب وقش الذرة" ومواجهة الحرق المكشوف لهذه المخلفات بالقرى والمراكز، وقد استلم اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط أمس المفارم من الهيئة العربية للتصنيع، وتم عمل تجربة عملية لتشغيل المفارم قبل تسليمها للمحافظة.



وأعرب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن شكره لدعم وزارة البيئة للمحافظة في التخلص من المخلفات الزراعية والقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف التي يعاني منها المواطنين يوميًا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في العديد من المجالات.



وقال محافظ أسيوط إن هذه المفارم تأتي في إطار خطة المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وستسهم بشكل كبير في القضاء على مشكلة الحرق المكشوف للتخلص من المخلفات وتقليل فرص اشتعال الحرائق في الحقول الزراعية والتي تنتج بصمة دائمة من المخلفات وتحقيق عائد اقتصادى للمزارعين من هذه المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية "سيلاج".



وأوضح المحافظ أن المفارم الجديدة تقوم بفرم 2 طن/الساعة وسيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز للبدء عملية فرم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها في أماكن تم تحديدها مسبقًا بكل مركز بالتنسيق مع إدارات البيئة والزراعة ثم استلام المفروم لإنتاج سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف حيوانية "سيلاج" يستفاد منها المزراعون.



وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لتحديد أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بجميع القرى بعيدًا عن الكتلة السكنية والإعلان عن أماكنها ليقوم المزارع بنقل المخلفات الزراعية إليها، لتحقيق استفادة لجميع الأطراف من خلال منع الحرق المكشوف الذي يؤذي جميع المواطنين حتى المزارعين أنفسهم، وكذلك تحويل هذه المخلفات من خلال المفارم الجديدة إلى سماد عضوي وأعلاف عضوية يستفاد منها المزراع من خلال إنتاج سماد عضوي آمن وأعلاف حيوانية موفرة له من الناحية الاقتصادية موجها رؤساء المراكز والقرى بتكثيف الحملات وتحرير محاضر وغرامات فورية وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين في حال استمرار أعمال الحرق للمخلفات.