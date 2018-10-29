الوادى الجديد تطرح 115 ألف فدان أمام الاستثمار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة انتهت من طرح 115 ألفًا و451 فدانًا للمستثمرين، من إجمالي 343 ألفًا و896 فدانًا طُرِحَت خلال 12 مزادًا علنيًا على مدار عام ونصف.





وأشار الزملوط إلى أن القرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية لمحافظ الوادي الجديد لتفويضه في أراضى هيئة التنمية الزراعية للتأجير بحق الانتفاع وتخصيص الأراضي؛ أسهم بشكل كبير في طرح مساحات كبيرة أمام المستثمرين والشباب، ما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية والأراضي المستصلحة بالمحافظة.





وأوضح الزملوط أن الوادي الجديد وفرت كل السبل، وأعطت العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين للعمل بالمحافظة، كما أن هناك توجيهات لجميع رؤساء المراكز، بعمل دراسات جدوى للمشروعات التي تصلح لإقامتها في مناطقهم، وتسهيل التعامل مع الراغبين في الاستثمار.



