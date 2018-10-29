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اقتصاد

حماية المنافسة: ارتفاع الأسعار أبرز سلبيات الممارسات الاحتكارية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن أبرز الآثار السلبية التى تترتب على الممارسات الاحتكارية تتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

وأوضح نبيل أنه لا خلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية، غير أنه ليس كل زيادة فى الأسعار تكون نتيجة عن هذه الممارسات الاحتكارية وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع التكلفة لدى المصانع أو بسبب الزيادة فى الطلب من قبل المستهلك بما يفوق العرض المتاح فى السوق.

ولفت إلى أنه من بين الأسباب أيضا قد يكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية فى ذات السوق.
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