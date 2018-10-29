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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة .بينما غادر 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وغادر عدد 1076 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58283 طن من البضائع العامة منها عدد 91 سيارة نقل محملة بـ 4648 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177028 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49475 طنا .

كما استقبل الميناء عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعة 1300 من مساء أمس القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1322 طن من القمح وغادر فى تمام الساعة 1800 من مساء أمس ووصل في الساعة 1800 من مساء أمس القطار رقم 2473 و قام بتحميل 1325 طن من القمح و غادر في تمام الساعة 2300 من مساء نفس اليوم .

هذا و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 700 طن ملح و 7000 طن يوريا و 2902 طن كاولينا و 4500 طن سوبر فوسفات و 800 طن نترات .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 345 حاوية مكافئة وحركة الوارد 273 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1122 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13164 طن حديد و 295 طن خشب و 98 طن جرارات و 9669 طن خردة و 3873 طن سكر و 8000 طن قمح و 6070 طن فول و 5898 طن ذرة و 245 طن بسلة .
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