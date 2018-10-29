الكرملين: بوتين يرغب في بحث انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع ترامب

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في بحث مسعى الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يلتقي الزعيمان في باريس في 11 نوفمبر تشرين الثاني.



ويعتزم ترامب وبوتين عقد اجتماع ثنائي في باريس على هامش فاعليات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ما زالت هناك الكثير من الأسئلة تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي بل وأكثر في إطار نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى . كل ذلك بالطبع سيكون مدرجا على جدول الأعمال".