رئيس ريال مدريد يكشف هوية المدير الفنى الجديد للملكى

حدد فلورنتينو بيريز، تفاصيل خطته للإطاحة بمدرب الفريق، جولين لوبيتيجي، وذلك خلال وجبة الغداء البروتوكولية، مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأحد، قبل مباراة الكلاسيكو.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن بيريز أبلغ بارتوميو، بالاتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي، ليخلف لوبيتيجي في قيادة الملكي، دون النظر لنتيجة المباراة، التي انتهت بانتصار برشلونة بنتيجة 5-1.



وأضافت أن المفاوضات بين كونتي وإدارة الملكي، وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ تواجد أمس الأحد، مساعد المدرب الإيطالي، في مدرجات الكامب نو، لمتابعة الكلاسيكو.



وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس ريال مدريد، فضل تأجيل استقدام كونتي، بعد الكلاسيكو، حتى لا يبدأ المدرب الجديد، مسيرته مع الملكي، بمباراة قوية وصعبة أمام برشلونة.