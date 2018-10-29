ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس ريال مدريد يكشف هوية المدير الفنى الجديد للملكى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:35 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
عمرو الحلوانى
حدد فلورنتينو بيريز، تفاصيل خطته للإطاحة بمدرب الفريق، جولين لوبيتيجي، وذلك خلال وجبة الغداء البروتوكولية، مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأحد، قبل مباراة الكلاسيكو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن بيريز أبلغ بارتوميو، بالاتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي، ليخلف لوبيتيجي في قيادة الملكي، دون النظر لنتيجة المباراة، التي انتهت بانتصار برشلونة بنتيجة 5-1.

وأضافت أن المفاوضات بين كونتي وإدارة الملكي، وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ تواجد أمس الأحد، مساعد المدرب الإيطالي، في مدرجات الكامب نو، لمتابعة الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس ريال مدريد، فضل تأجيل استقدام كونتي، بعد الكلاسيكو، حتى لا يبدأ المدرب الجديد، مسيرته مع الملكي، بمباراة قوية وصعبة أمام برشلونة.
loading...

ترشيحاتنا

هل فكرت لماذا تحتوي كبسولات الدواء على لونين مختلفين؟

ننشر أول صور فضائية لسد ريب الإثيوبي

احترس.. النفخ فى الطعام الساخن يصيبك بهذا المرض

شاهد.. أول فيديو من داخل الطائرة الإندونيسية المنكوبة لحظة سقوطها

شاهد.. دينا الشربيني مع عمرو دياب في لندن

الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية

شاهد .. الصور الأولى من حطام الطائرة الإندونيسية

الداخلية تداهم مخازن مافيا البطاطس وتضبط 1155 طنا فى 4 محافظات

الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

لا جديد يذكر ولا حديث يقال.. يد الزمالك فوق الجميع

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

محافظ القاهرة: خفض أسعار السلع بسوق العبور بدءا من اليوم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى يشيد بجودة التعليم وإقامة الطلاب بمدرسة المتفوقين في الزقازيق .. صور

انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

بمشاركة 12 دولة.. جولة بحرية لسفينة السلام بقناة السويس..صور

وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون الاسماعيلية بالأعيرة النارية.. صور

فيديو

التموين: لدينا 13 ألف مجمع تعاوني على مستوى الجمهورية..فيديو
رئيس الوزراء: نسعى لتطوير التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مدبولي: خطط سنوية لمواجهة نقص المحاصيل والسلع والحد من احتكارها.. فيديو
الزراعة: طرح المحصول الجديد للبطاطس في منتصف نوفمبر..فيديو
عالم أزهري: الشعب المصري مهووس بالحسد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟