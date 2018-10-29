التحقيق مع عصابة تخصصت في تزوير مستندات للأجانب بالقاهرة.. صور

تمكن ضباط مباحث مرور القاهرة من ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في مجال اصطناع وتزوير المستندات الحكومية وترويجها على عملائهم من الجنسيات العربية، لتقديم الشهادات الطبية لسفارات دولهم والجهات المختلفة للتحصل على إعانات مادية وبمقابل مبالغ مالية، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.



وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور القاهرة مفادها تردد عاطل على منطقة مصر الجديدة وبحوزته أوراق ومستندات مزورة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطه خلال تواجده بمصر الجديدة وعثر بحوزته على 11 تقريرا طبيا منسوب صدوره لمستشفيات جامعة عين شمس مزورين.



وأعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في مجال اصطناع وتزوير المستندات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية تم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على مستندات حكومية مزورة.



وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وخاصةً من الجنسيات العربية، لتقديم الشهادات الطبية لسفارات دولهم والجهات المختلفة للتحصل على إعانات مادية وبمقابل مبالغ مالية.