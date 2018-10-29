ناشطون يتداولون مشاهد من موقع التفجير الإرهابي في تونس

تداول ناشطون فيديو من شارع الحبيب بورقيبة في الدقائق التالية للهجوم الذي وقع في وسط تونس.



وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن سيدة فجرت نفسها وسط أمنيين في العاصمة التونسية، تونس.







وفي نفس السياق أوضح موقع "أصوات مغاربية" التونسي أن الحادث وقع بشارع الحبيب بورقيبة، وسط تونس، على بعد نحو 300 متر من مقر وزارة الداخلية.







ولم يتم الكشف حتى الآن عن أعداد ضحايا هذا الحادث.