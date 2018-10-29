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أخبار البلد

وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران، صباح اليوم مبنى الركاب (2 و3) بمطار القاهرة ثم أعقبها جولة بمطار شرم الشيخ، وذلك فى إطار الجولات المتتالية التي يقوم بها الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لمتابعة استعدادات مطارى القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم والمقرر انعقاده فى الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر المقبل.

رافق وزير الطيران، خلال الجولة الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات.

واطمأن الفريق يونس المصرى، خلال جولة بالمطارين على تنفيذ كافة الملاحظات التى وجه بها خلال الجولات السابقة، كما وجه بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث الكبير.

وأكد يونس المصري، أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف المنتدى من جميع أنحاء العالم، حيث أنهى مطاري القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتهم لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم 2018.

وأوضح أنه تم وضع شعار المنتدى على جميع طائرات مصر للطيران على الرحلات الدولية والداخلية للترويج للحدث وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركة الوطنية "مصر للطيران" في الترحيب بضيوف مصر، كما تم وضع شعار المنتدي في مطاري القاهرة وشرم الشيخ وعلي كافة معدات مصر للطيران للخدمات الأرضية والأتوبيسات داخل المطارات بالإضافة إلى تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لتسهيل إجراءات سفر ووصول المشاركين في الحدث من خلال كاونترات خاصة بهم.

ومن المقرر أن تسير شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران إكسبريس ما يقرب من ١٤٢ رحلة منتظمة وإضافية من القاهرة إلى شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر ذهاب وعودة ضيوف المنتدى.

وحرصت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة على طرح تخفيضات علي جميع المعروضات بمطار شرم الشيخ في السفر والوصول لوفود المؤتمر وكذلك في معرض سافوي في الفترة من 1 نوفمبر وحتي 7 نوفمبر المقبل.‎

وتفقد وزير الطيران المدنى، فور عودته إلى مطار القاهرة، هنجر 8000 ومجمع ورش عمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطمئنان والتأكد من صيانة وجاهزية الطائرات المشاركة فى نقل ضيوف منتدى شباب العالم.
وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب
وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب
وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب
وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب
وزير الطيران يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود منتدى الشباب
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