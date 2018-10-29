الناظر: 10 أسباب للإكثار من شرب المياه

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن عددا كبيرا من الناس لا يفكر فى تناول الماء إلا بعد الشعور بالعطش إلا أن هذه العادة الخاطئة تتسبب في حرمان الجسم من فوائد صحية كثيرة جدا.



وأضاف "الناظر" أن هناك 10 أسباب تجعلنا نكثر من تناول الماء بحيث لا تقل جرعتنا اليومية عن 3 لترات موزعة على مدار الأربع وعشرين ساعة:

١- تمنع جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة

٢- تحافظ على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه

٣- تحافظ علي سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها

٤-تساعد علي زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح

٥- تحافظ على سلامة الكلى ويخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها

٦- تساعد على الإفراز الطبيعي المرارة وتساعد على أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة

٧- تمنع الإصابة بالإمساك وآلام القولون وتساعد رفع كفاءة العملية الهضم.

٨-تساعد على قوة الإبصار والسمع وتنشط الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات

٩- تساعد على أداء الرئتين لوظائفهما بصورة طبيعية مما يسهل التنفس وحمايتها من اثار التلوث الخارجي عليها .

10- تقوي الذاكرة وتمنع النسيان وقلة التركيز .