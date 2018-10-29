ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الناظر: 10 أسباب للإكثار من شرب المياه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:44 م
شرب الماء
شرب الماء
اسماء محمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن عددا كبيرا من الناس لا يفكر فى تناول الماء إلا بعد الشعور بالعطش إلا أن هذه العادة الخاطئة تتسبب في حرمان الجسم من فوائد صحية كثيرة جدا.

وأضاف "الناظر" أن هناك 10 أسباب تجعلنا نكثر من تناول الماء بحيث لا تقل جرعتنا اليومية عن 3 لترات موزعة على مدار الأربع وعشرين ساعة:
١- تمنع جفاف الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة
٢- تحافظ على حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه
٣- تحافظ علي سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها
٤-تساعد علي زيادة إفراز العرق الذي يحافظ على حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح
٥- تحافظ على سلامة الكلى ويخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها
٦- تساعد على الإفراز الطبيعي المرارة وتساعد على أداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة
٧- تمنع الإصابة بالإمساك وآلام القولون وتساعد رفع كفاءة العملية الهضم.
٨-تساعد على قوة الإبصار والسمع وتنشط الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات
٩- تساعد على أداء الرئتين لوظائفهما بصورة طبيعية مما يسهل التنفس وحمايتها من اثار التلوث الخارجي عليها .
10- تقوي الذاكرة وتمنع النسيان وقلة التركيز .
loading...

ترشيحاتنا

الصحة تحذر من ٤ مستحضرات تجميلية مغشوشة

الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

شاهد.. الفنان أحمد فهمي يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

5 نصائح لارتداء الكعب العالي بدون ألم

امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

مدرب ريال مدريد الجديد يغادر القاهرة إلى لندن عقب مكالمة رئيس النادى

فيديوجراف.. لصوص لكن أغبياء

أسرع طريقة لإزالة الرؤس السوداء بالأنف.. فيديو

الداخلية تداهم مخازن مافيا البطاطس وتضبط 1155 طنا فى 4 محافظات

إخلاء سبيل المدرس مصور فيديو أنام ربع ساعة بكفالة 5 آلاف جنيه

رئيس الوزراء يعد بتخفيض سعر البطاطس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائى‎

رئيس النيابة الإدارية تفتتح المبنى الإدارى الجديد بنادى الهيئة فى المنيل.. صور

الفيشاوي و سهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير..صور

جولة لشباب سفينة قناة السلام في تبة الشجرة بالإسماعيلية.. صور

رئيس الوزراء يتفقد مؤسسة أطفال بلا مأوى بالشرقية .. صور

فيديو

طارق شوقي: 44% من المدارس تحتاج لحل مشكلة كثافة الفصول.. فيديو
إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس
البترول: مؤتمر القمة الأوروبية العربية فرصة لمناقشة التعاون مع أوروبا.. فيديو
الرئيس الفلسطيني يهاجم حماس والجهاد: أنتم مع الأعداء.. فيديو
طارق شوقي: نحتاج عاما للحكم على مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟