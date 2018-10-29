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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون الأكاديمي مع وفد الجامعة الكاثوليكية بروما

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
ياسمين سامي
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مدير الجامعة الكاثوليكية الإيطالية ماريو جاتي، ورئيسة المرصد الأوروبي للمصطلحات بالجامعة الكاثوليكية ماريا تريزا زانولا، ومدير البرنامج العربي بالجامعة الكاثوليكية، وذلك لبحث لبحث سبل التعاون والتبادل الأكاديمي.

وشهد اللقاء الدكتورة شاهندا عزت مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة والدكتور فهر شاكر مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية.

وأبدى رئيس جامعة القاهرة، ترحيبه بالوفد الإيطالي، قائلا: " أعتبر إيطاليا هي بداية عصر النهضة في أوروبا وتعد بداية عصر الحداثة، والعصر الحديث يبدأ من إيطاليا"، مشيرًا إلي وجود ثقافة مشتركة بين مصر وايطاليا وهي ثقافة البحر المتوسط، بالإضافة إلى العلاقة القوية التي تربط مصر بروما والتي ترجع إلي ما قبل الميلاد.

وأضاف الخشت، أنه استقبل وفدًا من الطالبات الإيطاليات الدارسات للغة العربية بجامعة القاهرة، موضحًا أن الجامعة تنفتح على جامعات العالم، وبخاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الجامعة الدولية القائمة علي البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية الأجنبية، قائلًا: "إن السلام لن يتم إلا بالوصول إلي درجة كبيرة من التفاهم بين الشعوب والثقافات وتقارب نظم التعليم على النطاق العالمي".

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة ترحب باستقبال الطلاب الإيطاليين واستضافة أساتذة من الجامعة الكاثوليكية، وكذلك إرسال طلاب من جامعة القاهرة للدراسة بالجامعة الكاثوليكية بروما وعمل درجات علمية مزدوجة في الدراسات العليا.

من جانبه قال ماريو جاتي مدير الجامعة الكاثوليكية الإيطالية، إن الجامعة الكاثوليكية مفتوحة لكل الطلاب والأساتذة من كل الأديان، وهي الوجهة المفضلة لأبناء المسلمين في إيطاليا لأنها تحتفظ بالأخلاقيات التي تنادي بها الأديان.

وأشاد مدير الجامعة الكاثوليكية الإيطالية، على المظهر الحضاري لجامعة القاهرة ، كما أشاد باهتمام رئيس الجامعة بالتعاون الدولي في المجال الأكاديمي وانفتاح جامعة القاهرة على العالم الخارجي، مضيفًا أنه يأمل عمل مشروعات بحثية مشتركة وبرامج للماجستير والدكتوراه مع جامعة القاهرة.
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