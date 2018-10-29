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أحمد موسى يهنئ الإمارات على إطلاق القمر الصناعي خليفة سات .. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أطلق القمر الصناعي من محطة في اليابان وتم تنفيذه بأيدٍ إماراتية بالتعاون مع كوريا الجنوبية".

وتابع:" هو الأول من نوعه وسيساعد الإمارات في مجالات عدة، وما يسعد دولة الإمارات يسعدنا، وتستحق الإمارات التقدير لمساندتهم لمصر وهم شعب أصيل منذ أيام الراحل الشيخ زايد".

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