أحمد موسى يهنئ الإمارات على إطلاق القمر الصناعي خليفة سات .. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات".



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أطلق القمر الصناعي من محطة في اليابان وتم تنفيذه بأيدٍ إماراتية بالتعاون مع كوريا الجنوبية".



وتابع:" هو الأول من نوعه وسيساعد الإمارات في مجالات عدة، وما يسعد دولة الإمارات يسعدنا، وتستحق الإمارات التقدير لمساندتهم لمصر وهم شعب أصيل منذ أيام الراحل الشيخ زايد".



