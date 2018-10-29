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ثقافة

عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:58 م
مهرجان الفنون والفلكلور
مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني - الدورة الثالثة
أحمد النشوقي
في إطار فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر عُرض الفيلم الروائى "بلا شك" للمخرج نانجي ليستي والفيلم الوثائقي "الناجون" إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات.. وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة للفنون التشكيلية "المجسمات" للفنان "توفيق عبد الملاك".

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني افتتحت فعالياتها السبت الماضي وتستمر حتي الثالث من نوفمبر.. وتقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.
عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور
عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور
عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور
عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور
عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور
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