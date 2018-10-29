عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن مهرجان الأفرو صيني.. صور

في إطار فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر عُرض الفيلم الروائى "بلا شك" للمخرج نانجي ليستي والفيلم الوثائقي "الناجون" إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات.. وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة للفنون التشكيلية "المجسمات" للفنان "توفيق عبد الملاك".



