ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى معدات بترولية وحديد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم "الثلاثاء" سفينتى بضائع عامة، هما السفينة EEMSLIFT DAFNE والتى ترفع علم هولندا ويبلغ طولها 111.6 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لتفريغ 482 طن معدات بترولية.



كما استقبل الميناء السفينة GRACE 1 والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 112 مترا والغاطس 5.5 متر، وذلك لتفريغ 3386 طن حديد بالميناء.



وجار تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلي الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.