مواطن يشتكى من انتشار القمامة بمنطقة طناش

أرسل "حمزه احمد " أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من ظاهرة انتشار القمامة بمنطقة طناش التابع لحى الوراق بمحافظة الجيزة .



وأوضح أن القمامة والمخلفات متراكمة بطناش بعد جامع المصرى ، وتم جمع مبلغ مالى من الأهالى لرفع القمامة بجهود ذاتية ولكن يتم إعادتها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالأمر ولكن بلا رد، مطالبا المسئولين والحى بالاهتمام وسرعة رفعها والانتظام فى عملية التنظيف ووضع صناديق للقمامة .



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