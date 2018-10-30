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بين الناس

مواطن يشتكى من انتشار القمامة بمنطقة طناش

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل "حمزه احمد " أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من ظاهرة انتشار القمامة بمنطقة طناش التابع لحى الوراق بمحافظة الجيزة .

وأوضح أن القمامة والمخلفات متراكمة بطناش بعد جامع المصرى ، وتم جمع مبلغ مالى من الأهالى لرفع القمامة بجهود ذاتية ولكن يتم إعادتها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالأمر ولكن بلا رد، مطالبا المسئولين والحى بالاهتمام وسرعة رفعها والانتظام فى عملية التنظيف ووضع صناديق للقمامة .

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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