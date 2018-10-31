ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
كنيسة سانت اوجيني
كنيسة سانت اوجيني
كتب محمد الغزاوى
تحتفل كنيسة "سانت أوجيني" (دير الفرنسيسكان) بمرور 128 عاما على إنشائها حيث تعد أقدم الكنائس بمحافظة بورسعيد.

وأنشئت الكنيسة فى عام 1890 على أنقاض كنيسة قديمة كانت مشيدة من الأخشاب عام 1867 على قطعة أرض تنازلت عنها شركة قناة السويس إلى الآباء الفرنسيسكان لبناء الكنيسة عليها لتقديس سانت أوجيني في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرذوكسية، واسمها باليونانية "الولادة النبيلة"، وعرفت القديسة كشفيعة ضد الصم والهوس.

وتتميز هذه الكنيسة بطراز معمارى فريد، حيث أنها مشيدة على الطراز الأوروبى والذى يجمع بين عناصر الطرازين الكلاسيكى والمستحدث، وتتميز واجهاتها بالضخامة وهى مبنية من الحجر، بينما نفذت أرضيات أروقتها الثلاثة من الرخام.

كما تتميز تلك الكنيسة بعناصرها الزخرفية المتأثرة بالطراز الكلاسيكى، ويتكون برج الكنيسة من قاعدة مربعة بارتفاع 11 م تبدأ من سطح الأرض وحتى نهاية سطح الكنيسة عليها طابق ثان يحمل شرفة مستطيلة , بالإضافة إلى طابق ثالث تعلوه قمة مخروطية تنتهى بصليب لاتيني‪.

ففي 27 مارس 1867م تنازلت ادارة شركة قناة السويس للآباء الفرنسيسكان عن قطعة أرض لبناء كنيسة أخري للكاثوليك ببورسعيد والتي عرفت فيما بعد بكنيسة سانت أوجيني وبعد إتمام بناء الكنيسة الأولي من الخشب 1875 م قام بتدشينها المطران “لويجي شورشيا ” باسم القديسة أوجيني الشهيدة العظيمة , وهو أيضا أسم امبراطورة فرنسا ، في 19 مارس 1890م أعيد بناء الكنيسة الحاليه من الحجر وقام المطران “جويدو كوربيللي ” بتكريس الكنيسة ، قام بوضع تصميمات الكنيسة والأشراف علي التنفيذ المهندس الايطالى ادوارسيبيك.

شيدت الكنيسة الجديدة على الطراز الأوروبي الذي يجمع بين عناصر الطراز الكلاسيكي الجديد وطراز عصر النهضة المستحدث كما صممت علي الطراز البازيلكي، أقدم الطرز المعمارية في تخطيط الكنيسة.

وقسمت الكنيسة بواسطة مجموعة من الأعمدة الي ثلاث أروقة عمودية علي ما يسمي منطقة المذبح، الرواق الأوسط أكثرها اتساعا ويسمي بالرواق الكبير وفي نهايته توجد الحنية الرئيسية.

وتحتفظ الكنيسة بكامل عناصر تخطيطها الأصلي فهي عبارة عن مساحة مستطيلة المسقط منتظمة الأبعاد تبلغ مساحتها الكلية 912،8م تم تقسيمها الي ثلاث أروقة أوسعها الرواق الأوسط بواسطة بائكتان تشمل كل بائكة علي سبعة عقود نصف دائرية تسير اتجاهاتها عمودية علي هيكل الكنيسة ناحية الجنوب وتستند علي سبع دعامات حجرية مربعة المسقط , يعلو البلاطة الأولي خلف المدخل (مقصورة المرتلين ) ومكان للأرغن , وعالج المعمارعدم وجود فتحات لشبابيك بجدران الكنيسة بإقامة فانوسان ” شخشيخة ” للتهوية والإضاءة في سقف الهيكل الشرقي والغربي .

واتسم التخطيط بالتماثل والتناظر من حيث النوافذ المحورية على جانبي الرواق الأوسط كما يتفق الرواقان الشرقي والغربي في الاتساع والعمق .

ووافق المجلس الأعلى للآثار على تسجيل كنيسة سانت أوجينى أقدم كنيسة ببورسعيد ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور
loading...

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

حقيقة رحيل حسام البدري من رئاسة بيراميدز

شاهد.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة تحرض على الانتحار

طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

فوائد تحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين من أول يوم

وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 10٪ بنهاية 2030

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الصحف السعودية: المملكة تعفي دولا فقيرة من ديون بـ 6 مليارات دولار.. جولة جديدة من المحادثات مع تركيا بشأن خاشقجي.. وفضيحة بلجيكية بعد استخدام أموال مجمدة للقذافي في تمويل جماعات مسلحة بليبيا

كلاكيت.. حكاية عزوف عذراء المسرح عن الزواج.. أمينة رزق: لو اتجوزت كنت هنتحر

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟