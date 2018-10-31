سانت أوجيني أقدم كنائس بورسعيد ويبلغ عمرها 128 عاما.. صور

تحتفل كنيسة "سانت أوجيني" (دير الفرنسيسكان) بمرور 128 عاما على إنشائها حيث تعد أقدم الكنائس بمحافظة بورسعيد.



وأنشئت الكنيسة فى عام 1890 على أنقاض كنيسة قديمة كانت مشيدة من الأخشاب عام 1867 على قطعة أرض تنازلت عنها شركة قناة السويس إلى الآباء الفرنسيسكان لبناء الكنيسة عليها لتقديس سانت أوجيني في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرذوكسية، واسمها باليونانية "الولادة النبيلة"، وعرفت القديسة كشفيعة ضد الصم والهوس.



وتتميز هذه الكنيسة بطراز معمارى فريد، حيث أنها مشيدة على الطراز الأوروبى والذى يجمع بين عناصر الطرازين الكلاسيكى والمستحدث، وتتميز واجهاتها بالضخامة وهى مبنية من الحجر، بينما نفذت أرضيات أروقتها الثلاثة من الرخام.



كما تتميز تلك الكنيسة بعناصرها الزخرفية المتأثرة بالطراز الكلاسيكى، ويتكون برج الكنيسة من قاعدة مربعة بارتفاع 11 م تبدأ من سطح الأرض وحتى نهاية سطح الكنيسة عليها طابق ثان يحمل شرفة مستطيلة , بالإضافة إلى طابق ثالث تعلوه قمة مخروطية تنتهى بصليب لاتيني‪.



ففي 27 مارس 1867م تنازلت ادارة شركة قناة السويس للآباء الفرنسيسكان عن قطعة أرض لبناء كنيسة أخري للكاثوليك ببورسعيد والتي عرفت فيما بعد بكنيسة سانت أوجيني وبعد إتمام بناء الكنيسة الأولي من الخشب 1875 م قام بتدشينها المطران “لويجي شورشيا ” باسم القديسة أوجيني الشهيدة العظيمة , وهو أيضا أسم امبراطورة فرنسا ، في 19 مارس 1890م أعيد بناء الكنيسة الحاليه من الحجر وقام المطران “جويدو كوربيللي ” بتكريس الكنيسة ، قام بوضع تصميمات الكنيسة والأشراف علي التنفيذ المهندس الايطالى ادوارسيبيك.



شيدت الكنيسة الجديدة على الطراز الأوروبي الذي يجمع بين عناصر الطراز الكلاسيكي الجديد وطراز عصر النهضة المستحدث كما صممت علي الطراز البازيلكي، أقدم الطرز المعمارية في تخطيط الكنيسة.



وقسمت الكنيسة بواسطة مجموعة من الأعمدة الي ثلاث أروقة عمودية علي ما يسمي منطقة المذبح، الرواق الأوسط أكثرها اتساعا ويسمي بالرواق الكبير وفي نهايته توجد الحنية الرئيسية.



وتحتفظ الكنيسة بكامل عناصر تخطيطها الأصلي فهي عبارة عن مساحة مستطيلة المسقط منتظمة الأبعاد تبلغ مساحتها الكلية 912،8م تم تقسيمها الي ثلاث أروقة أوسعها الرواق الأوسط بواسطة بائكتان تشمل كل بائكة علي سبعة عقود نصف دائرية تسير اتجاهاتها عمودية علي هيكل الكنيسة ناحية الجنوب وتستند علي سبع دعامات حجرية مربعة المسقط , يعلو البلاطة الأولي خلف المدخل (مقصورة المرتلين ) ومكان للأرغن , وعالج المعمارعدم وجود فتحات لشبابيك بجدران الكنيسة بإقامة فانوسان ” شخشيخة ” للتهوية والإضاءة في سقف الهيكل الشرقي والغربي .



واتسم التخطيط بالتماثل والتناظر من حيث النوافذ المحورية على جانبي الرواق الأوسط كما يتفق الرواقان الشرقي والغربي في الاتساع والعمق .



ووافق المجلس الأعلى للآثار على تسجيل كنيسة سانت أوجينى أقدم كنيسة ببورسعيد ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية.