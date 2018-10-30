السيسي: تضافر الجهود مع ألمانيا من أجل مكافحة الإرهاب بالعالم.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وألمانيا تمثل شراكة متنوعة والزيارات المتبادلة والتعاون المستمر بين البلدين يؤكد قوة تلك العلاقات.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية، اليوم، الثلاثاء، أن اللقاء اليوم أكد أهمية استمرار التعاون بين البلدين وتضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بالعالم.



وأشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا؛ حيثُ تم التأكيد على تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب على العالم.

