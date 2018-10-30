إيران تهدد الولايات المتحدة حال فرض عقوبات جديدة

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سيكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي، وذلك قبل أيام من سريان عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية.



وقال ظريف في مؤتمر صحفي في اسطنبول بعد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وأذربيجان إن جيران إيران والدول الأوروبية يقاومون العقوبات.



وقالت طهران إنها ملتزمة تماما بالاتفاق النووي وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مرارا على التزام إيران.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق الذي وافق عليه سلفه باراك أوباما لا يشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودورها في الحروب بالمنطقة أو ما سيحدث عند انتهاء العمل بالاتفاق النووي عام 2025.



ولا تزال الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق ملتزمة به وستطلق قريبا آلية لتفادي النظام المالي الأمريكي باستخدام وسيط أوروبي للتجارة مع إيران.



وأعادت واشنطن في أغسطس فرض عقوبات على المعاملات التجارية بالعملة الصعبة وقطاعي المعادن والسيارات في إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 وخفف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.



ومن المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين في الخامس من نوفمبر في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف مشتريات النفط الإيراني.