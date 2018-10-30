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قيادى بمستقبل وطن: العلاقات المصرية - الألمانية في أفضل مراحلها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:46 م
معتز الدريملي
معتز الدريملي
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس معتز الدريملي القيادى بمستقبل وطن، إن العلاقات "المصرية - الألمانية" أصبحت فى أفضل فتراتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وتشهد مجالات التعاون بين البلدين طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية ويرجع ذلك إلى سياسة الرئيس السيسي الحكيمة ورؤيته للأمور بمنطق السياسي الحكيم.

أشار الدريملي فى تصريحات اليوم ، أن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية وبحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين خلال زيارته الحالية لألمانيا خاصة إشادته بمناخ الجديد فى مصر الذي يتسم بالجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب.

وتابع القيادى فى مستقبل وطن، أن حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية رواجًا كبيرًا وهذا يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

أكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا، في إطار مجموعة العشرين، سوف تحمل نتائج إيجابية للقارة السمراء وتتيح لمصر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام كبرى المؤسسات التمويلية، وزيادة حجم التنسيق والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
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